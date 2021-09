Librino, sorpreso a cacciare

CATANIA – Ieri pomeriggio la polizia di Catania ha sorpreso nelle campagne di Librino, nei pressi di viale San Teodoro, un cacciatore incurante della sospensione dell’attività venatoria.

Titolare di un porto di fucile per uso caccia è stato denunciato. Era peraltro in possesso di due coltelli. Successivamente gli agenti nella sua casa hanno deciso di procedere al ritiro cautelare di altri 5 fucili, di una pistola a tamburo e del relativo munizionamento, tutto regolarmente detenuto, così come al ritiro del porto di fucile per uso caccia.