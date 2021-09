Beccati altri due ladri d’uva

CATANIA – Altri due furti d’uva nei vitigni della provincia etnea. I carabinieri di Catania hanno denunciato due pregiudicati catanesi di 21 e 49 anni per ricettazione.

La scorsa notte, i militari impegnati nel controllo del territorio hanno intercettato una Alfa Romeo 166 in via Medaglie D’Oro. Il conducente dell’auto, vedendo i carabinieri, ha eseguito una manovra elusiva che non è sfuggita ai militari che gli hanno imposto l’alt.

Nella macchina sono stati trovati oltre 300 chili di uva rubati (donati successivamente alla Caritas di Catania). I militari hanno anche sequestrato attrezzi e indumenti utilizzati dai ladri. Inoltre, l’auto è stata sequestrata perché priva di copertura assicurativa, mentre il 21enne è stato anche denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita.