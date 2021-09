Duecento catanesi si vaccinano in municipio

CATANIA – Anche per tutta la prossima settimana, da lunedì 13 a sabato 18 settembre il municipio di Catania sarà hub vaccinale per garantire ai cittadini di assumere la dose contro il Covid. La tre giorni appena conclusa ha consentito a duecento catanesi di potersi vaccinare nella sede del Comune.

“Abbiamo visto – ha detto il sindaco – decine di persone attendere il proprio turno dentro Palazzo degli elefanti. Un risultato superiore a ogni aspettativa che come anche mi ha confermato il commissario Pino Liberti, non ha precedenti numerici di somministrazioni effettuate nelle sedi di prossimità finora approntate. Evidentemente avere adibito una sede istituzionale a centro vaccinale rassicura anche gli indecisi, forse perché avvertono la sensazione di sentirsi un luogo protetto. Il Comune d’altro canto, come ho sempre detto, è la casa di tutti”

L’hub vaccinale di Palazzo degli elefanti come nei giorni scorsi funzionerà dalle 9 alle 18, nei locali al piano terra dell’Urp, da lunedì a sabato. E’ possibile presentarsi senza alcuna prenotazione per avere il vaccino Pfizer dai medici. Lunedì alla fiera di piazza Carlo Alberto e martedì in pescheria, inoltre, ci sarà il camper per le vaccinazioni dell’Asp, a partire dalle 8.