Covid: in Sicilia meno ricoveri e tanti guariti

Sono 464 (ieri 647) i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. In calo i test effettuati, tra tamponi rapidi e molecolari, 13.504 contro i 21.480 di ieri. Cresce dunque il tasso di positività, attestandosi al 3,4% (ieri 2,3%). La regione è seconda in Italia per nuovi casi dietro alla Lombardia (488).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 80 (-2), sono 543 (-31) i ricoverati con sintomi. I dimessi/guariti sono 1.299. Si contano altri 13 decessi che portano il totale a 6.769, ma come specificato dalla Regione siciliana i morti risalgono tutti ai giorni precedenti, nello specifico “tre al 23/09/21, cinque al 22/09/21, uno al 12/09/21, uno al 5/09/21, uno al 31/08/21, uno al 14/08/21, uno al 22/07/21”.

Questo il dettaglio nelle singole province: Catania 186, Palermo 98, Siracusa 71, Trapani 52, Ragusa 22, Caltanissetta 17, Agrigento 13, Messina 5, Enna 0.

In Italia sono 3.797 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 4.061). Sono invece 52 le vittime in un giorno (ieri erano state 63). Sono 277.508 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri erano stati 321.554). Il tasso di positività è dell’1,4%, stabile rispetto al dato di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 489, in calo di 16 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35 (ieri erano 30). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.553, ovvero 97 meno di ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.653.696, i morti 130.603. I dimessi e i guariti sono invece 4.419.537, con un incremento di 5.265 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 103.556, con un calo di 1.527 casi nelle ultime 24 ore.