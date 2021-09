Covid: in Sicilia i casi scendono ancora

Sono 492 i nuovi casi di Covid in Sicilia (ieri 514) rilevati processando 17.814 tamponi, tra rapidi e molecolari. Il tasso di incidenza è al 2,7% (ieri 4,1%). L’Isola torna prima per numero di contagi davanti a Lombardia (472) e Veneto (457).

Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 90 pazienti (-6 rispetto a ieri) con 4 nuovi ingressi giornalieri, i ricoveri ordinari sono 736 (20 in meno rispetto a ieri). Il numero dei decessi sale a 6.723 (+23), ma i morti risalgono ancora ai giorni precedenti.

Il dettaglio nelle province: Catania 147, Messina 86, Siracusa 77, Agrigento 55, Palermo 51, Trapani 40, Caltanissetta 18, Ragusa 13, Enna 5.

Complessivamente in Italia sono 3.377 i nuovi positivi ai test, ieri erano stati 2.407. Sono invece 67 le vittime in un giorno (ieri erano state 44).

I tamponi molecolari e antigenici processati sono 330.275 (ieri 122.441). Il tasso di positività è dell’1%, in calo rispetto all’1,9% del giorno precedente. Diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 516, -7 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.937, 45 in meno di ieri.