PALERMO – Alla ripresa dei lavori, dopo la sospensione di un’ora per mancanza del numero legale, la seduta dell’Ars è stata di nuovo interrotta perché il numero legale non è stato raggiunto. Come da regolamento, i lavori sono stati rinviati al giorno successivo: l’aula è stata convocata domani alle 16. Alla seduta di oggi era presente il presidente della Regione Nello Musumeci.