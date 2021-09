Catania, in tre per due maglie

Improvvisa abbondanza in attacco per Francesco Baldini. Alla vigilia della trasferta con la Paganese, in programma domenica alle 14.30, l’allenatore del Catania ritrova Antonio Piccolo (foto Galtieri).

L’esterno napoletano, sin qui fermo per problemi fisici, ha ripreso ad allenarsi a pieno regime con il gruppo e avanza la sua candidatura per una maglia da titolare per la gara del Marcello Torre.

Baldini dovrà quindi scegliere se avvicendare uno tra Russotto e Ceccarelli con Piccolo o magari utilizzare l’ex Cremonese a partita in corso.

Per il resto tutti disponibili, eccezion fatta, come la settimana scorsa, per Claiton e Russo.