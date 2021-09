Catania: brutta sorpresa per il ladro acrobata

CATANIA – Nella scorsa notte la polizia di Catania ha arrestato un ventenne dominicano che si era prodotto in un furto acrobatico in una casa di via De Felice. Dopo essersi arrampicato fino al primo piano di uno stabile utilizzando una grondaia, si era introdotto all’interno di un appartamento, approfittando del fatto che la porta-finestra di un balcone era stata lasciata aperta.

Una volta all’interno si era impossessato di una cassa acustica, di un personal computer e di un borsello contenente carte di credito e documenti personali. Il tutto mentre il proprietario dormiva nella propria camera da letto.

Per la fuga il topo d’appartamento aveva scelto la via più comoda, passando dall’ingresso ma, appena raggiunte le scale, ha avuto la sgradita sorpresa di imbattersi negli agenti, messi in moto da una segnalazione.