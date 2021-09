75 anni di Calcio Catania

Il Calcio Catania spegne 75 candeline. Una ricorrenza importante, che giunge in un momento molto delicato a causa dei problemi economici del club.

La società ha voluto celebrare il proprio compleanno con un video e un messaggio rivolto ai tifosi. Eccoli.

“Fondato il 24 settembre di 75 anni fa nella città dell’Elefante, il Calcio Catania regala da allora sogni, unisce generazioni di tifosi ed è quotidianamente al centro dei pensieri e delle attenzioni dei catanesi, ai quali è sinceramente grato per l’emozionante, determinante, incessante e splendido sostegno.

Del Catania siamo tutti e anzitutto innamorati, perchè non è semplicemente una squadra: è un sentimento spettacolare come le fontane di lava; è un cielo limpido che ci ospita, il settimo, quando al triplice fischio matura la vittoria; è un mare di gioia in cui nuotare allegramente dopo un gol dei rossazzurri; è un posto sugli spalti del “Massimino”, laddove due perfetti sconosciuti si conoscono e diventano amici, legati dall’appartenenza e dalla passione comune.

Buon compleanno, amore nostro”.