Segnali di apertura tra il sindacato di Polizia Coisp e il questore di Catania dopo la denuncia da parte del sindacato di diverse criticità che riguardano principalmente la disapplicazione di alcune circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sull’impiego delle Volanti, l’assenza di un dialogo costruttivo col sindacato e, in generale, una disattenzione ingiustificata nei confronti del personale che presta servizio negli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Sezione Ufficio Servizi.

Ieri sera, al fine di costruire un nuovo percorso sindacale improntato sul rispetto delle prerogative sindacali, anche sulla scia di quello esistente col precedente questore Mario Della Cioppa – che ha dato tanto a Catania in termini di sicurezza e motivazione della categoria -, il segretario provinciale del Coisp Alessandro Berretta ha avuto un lungo confronto col questore Calvino.

Senza entrare nel merito delle importanti questioni affrontate, che riguardano chiaramente la sicurezza locale e l’inizio di un reale e doveroso dialogo sindacale, si evidenzia che il questore Calvino ha dato la disponibilità a ricevere la delegazione del Coisp: anche se ciò sta avvenendo dopo tanti mesi dal suo insediamento e dopo aver ricevuto già altri sindacati meno rappresentativi, è un passo importante dal quale iniziare.

In tale contesto è stata aggiunta una chiara criticità: gli equipaggi dell’U.P.G.S.P. trasportano presso strutture qualificate, si precisa a bordo delle Volanti, soggetti fermati al fine di sottoporli ai rituali tamponi. A tal riguardo, riferiscono taluni rappresentanti sindacali, tra cui Paolo Salmeri, che l’Amministrazione non mette a disposizione le mascherine FFP2 (magari ci sono, ma non sono chiare le modalità di fruizione). Ovviamente è stata richiamata l’attenzione sul concreto rischio da contagio covid-19.

Il segretario provinciale del Coisp, confidando sull’esperienza qualificata del questore Calvino, ritiene che sin da subito inizierà a dialogare con il Coisp e alle Volanti di Catania verrà restituita quella funzione di prevenzione e controllo del territorio precostituita dalla normativa di riferimento e che nessuno è legittimato a rimodulare.