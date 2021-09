CALTANISSETTA – Quattro minorenni nisseni sono stati denunciati per incendio doloso in concorso. I giovani hanno appiccato il fuoco a sterpaglie lungo la Ss 122, nelle vicinanze di Capodarso, poiché, dovendo assistere alla gara automobilistica della Coppa Nissena, in programma nel fine settimana, volevano ripulire preventivamente la zona per vedere meglio la competizione.

Le fiamme sono state spente da alcuni passanti. I poliziotti hanno intercettato i minorenni mentre fuggivano a bordo di due scooter ancora sporchi di fuliggine. I minorenni hanno ammesso di aver dato fuoco alle sterpaglie riferendo che lo scopo era quello di avere una migliore visuale della gara automobilistica. La 66esima Coppa Nissena sabato e domenica prossima si svolgerà a porte chiuse senza la presenza del pubblico.