Coronavirus, scoperto un potente anticorpo

ROMA – Isolato da un paziente guarito dal Covid un anticorpo ultrapotente contro il SARS-CoV-2, efficace anche contro la variante delta e diverso dagli anticorpi isolati finora. Riportata sulla rivista Cell Reports, la scoperta si deve a un team della Vanderbilt University Medical Center.

Gli esperti hanno usato una tecnologia chiamata LIBRA-seq per isolare l’anticorpo e lo hanno testato con successo contro diverse varianti virali. Gli scienziati hanno visto che si tratta di una molecola rara e che sia strutturalmente, sia geneticamente è diversa dagli anticorpi isolati finora.

L’anticorpo riconosce e lega la proteina spike in modo diverso ed è forse per questo che è più potente, spiegano gli autori del lavoro. Per lo stesso motivo, concludono, l’anticorpo potrebbe rimanere efficace anche contro nuove varianti del coronavirus, proprio perché è più improbabile che il SARS-CoV-2 riesca a mutare per sfuggire a un anticorpo che non ha mai incontrato prima.