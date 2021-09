Biondi torna a casa

Il ritorno di un volto noto chiude il mercato del Catania. Si tratta di Kevin Biondi, catanese doc, 22 anni, prelevato in prestito secco dal Pordenone, club al quale era stato ceduto nello scorso gennaio.

Il laterale etneo, che ha già sommato 52 presenze e realizzato 6 reti con la squadra della sua città, torna ad indossare la maglia del club in cui è cresciuto.

“A Pordenone mi sono trovato benissimo – ha detto Kevin – ma la possibilità di giocare ancora con il Catania è semplicemente emozionante: torno a casa per vivere una nuova avventura rossazzurra”.

Biondi sarà nuovamente a Torre del Grifo in tempo per l’allenamento in programma giovedì alle 11.