Lasiciliaweb si rinnova

a.c.) Non ci perderemo in chiacchiere. Non siamo abituati a farlo e non fa parte dei canoni del nostro mestiere. In breve, dunque: benvenuti nella nuova versione de lasiciliaweb.

Non un semplice restyling, ma un ulteriore sforzo editoriale per proporre ai nostri lettori un prodotto sempre più completo e fruibile con facilità.

La nuova veste grafica, pensata per offrire una migliore esperienza di navigazione da desktop e da mobile, va di pari passo con una rafforzata vocazione multimediale con live cam, foto, video e tanto spazio ai contenuti televisivi di Antenna Sicilia e Telecolor con il live streaming h24 e tutte le produzioni giornalistiche disponibili on line.

E ancora: tantissima informazione in tempo reale con un maggior numero di articoli in home page, l’abituale attenzione ai temi del momento, alla cronaca e allo sport, commenti, approfondimenti e un angolo dedicato alle vostre segnalazioni per valorizzare il territorio e il dialogo con i lettori.

Il resto lo farà l’impegno quotidiano della redazione. La nostra passione, la vostra attenzione.

Buona lettura a tutti.