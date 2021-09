I carabinieri di Alcamo hanno denunciato, per lesioni personali colpose, un uomo di 75 anni che non ha controllato il proprio cane che ha aggredito un bambino di 10 anni mentre giocava in un piazzale privato vicino casa. L’animale ha scavalcato la rete di recinzione e si è scagliato contro il bambino, in quel momento a bordo di uno skateboard ferendolo al viso. Il bambino è stato trasportato all’ospedale di Villa Sofia di Palermo, dov’è stato giudicato guaribile in 20 giorni.