Accoltella 3 persone senza motivo: arrestato catanese

CESENATICO – Non conosceva le vittime e non avrebbe avuto un movente il 23enne, originario di Catania e senza fissa dimora, che ieri sera a Cesenatico ha aggredito un 43enne e una coppia di 65enni, per poi essere arrestato dai carabinieri. Deve rispondere dei reati di lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti a offendere, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e maltrattamenti di animali.

L’aggressore, attorno alle 19, in via Cecchini nei pressi della stazione, ha accoltellato l’uomo di 43 anni con un cutter, colpendolo alla gola, al torace e a un braccio (la prognosi è di 15 giorni), poi è scappato nel quartiere Madonnina, dove in un’abitazione ha aggredito una coppia di 65enni, procurando a entrambi i pensionati ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Qui sono intervenuti un vicino di casa e un carabiniere fuori dal servizio residente in zona, che hanno difeso la coppia e fermato il 23enne.

Immediatamente è arrivata una pattuglia dei carabinieri che lo ha arrestato: il giovane ha opposto resistenza, cercando di colpire i militari e continuando a dare in escandescenza, con frasi minacciose, parolacce e improperi. Dopo l’arresto è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena e piantonato dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico, i quali stamattina lo hanno accompagnato in carcere a Forlì.