Dati Covid, l’Isola guarda ai ricoveri: solo +4

Sono 848 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in calo rispetto ai 923 di ieri. Nelle ultime 24 ore i test sono stati poco meno di 19.000, con il tasso di positività che scala dal 5,3 al 4,5%.

Sale purtroppo il numero dei morti giornalieri: sono 12. Aumentano per fortuna anche i guariti, 578. Negli ospedali dell’Isola sono ricoverate per il virus 498 persone (+4), delle quali 50 in terapia intensiva (-2).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 177 a Palermo, 149 a Trapani, 125 a Catania, 117 a Caltanissetta, 93 a Ragusa, 80 ad Agrigento, 55 a Siracusa, 45 a Enna, 7 a Messina.

In tutta Italia sono 5.636 i nuovi positivi. Ieri erano stati 4.200. Sono 31 le vittime in un giorno (ieri erano state 22). Effettuati 241.766 test (ieri 102.864), il tasso di positività è del 2,3%, in calo rispetto al 4% di ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.406.241, i morti 128.273. I dimessi e i guariti sono 4.161.645, con un incremento di 4.125 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 116.323, con un aumento di 1.468 nelle ultime 24 ore.

Sono 322 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.880, +4 rispetto a ieri.