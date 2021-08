Fermato l’autista dello squillo

PEDARA (CATANIA) – I carabinieri di Pedara, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Vratsa, hanno arrestato un cittadino bulgaro di 35 anni. I militari dell’Arma stavano effettuando un servizio di controllo del territorio in via Tarderia quando hanno notato la presenza dell’uomo, fermo a bordo strada sulla sua vecchia Volvo, che sembrava stesse in attesa di qualcosa.

Supponendo che avesse intenzione di compiere un furto nelle vicine abitazioni, i militari hanno bloccato il cittadino bulgaro su cui pendeva un provvedimento di esecuzione di pena essendo condannato a 12 anni di reclusione per tratta e commercio di schiavi. L’uomo fungeva da autista di un’organizzazione criminale dedita al trasporto di ragazze che, dalla Bulgaria verso la Romania, venivano avviate alla prostituzione. Il bulgaro è stato rinchiuso nel carcere catanese di piazza Lanza.