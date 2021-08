Le autostrade siciliane entrano per la prima volta nel Ragusano

Siracusa e Ragusa da oggi sono collegate da una nuova autostrada, un momento storico anche in considerazione del fatto che Ragusa è stata sino a ieri l’unica provincia in Italia a non avere nemmeno un chilometro di autostrada.

Terminato nei giorni scorsi il collaudo della commissione nazionale del Mit, la Siracusa-Gela si dota così del nuovo tratto Rosolini-Ispica, con due corsie autostradali di quasi dieci chilometri che attraversano i territori siracusani e ragusani passando per il viadotto Scardina. Alla tratta, il cui transito al momento è libero e non impone pagamenti di pedaggio, si aggiungerà anche il lotto di lavori in costruzione, che porterà chi viaggia in autostrada sino a Modica.

La cerimonia inaugurale di stamani, alla quale hanno partecipato le autorità, con il governatore Nello Musumeci che ha tagliato il nastro.

“Già alla fine degli anni 60, al termine dei lavori della Messina-Catania, si cominciò a immaginare un proseguimento autostradale che strategicamente attraversasse tutta la Sicilia orientale. Progettazioni e lavori purtroppo furono sempre caratterizzati da un andamento a singhiozzo, fatto di continui stop e ripartenze. Oggi però la Siracusa-Gela, e in particolare la Rosolini-Ispica, rappresenta l’inversione di tendenza”, ha commentato Musumeci.

I lavori per la realizzazione erano iniziati nel 2014 e dovevano essere consegnati nel 2019, ma sono rimasti bloccati per alcuni problemi finanziari legati a una delle società appartenenti al raggruppamento di imprese che si era aggiudicato l’appalto, rischiando così di restituire l’ennesima incompiuta.

GUARDA LE FOTO