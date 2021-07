Saccheggiano una Fiat 500X posteggiata in strada

I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato un giovane catanese 22enne sorpreso mentre saccheggiava le auto in sosta. La collaborazione offerta da un cittadino è stata determinante per consentire un efficace intervento dei militari, avvertiti infatti nella notte da un passante che li ha informati d’aver visto 3 persone armeggiare su una Fiat 500X nella via Guglielmino di Tremestieri Etneo.

In particolare il trio aveva preso di mira un’auto che i militari al loro arrivo hanno trovato con il vetro anteriore laterale lato guida infranto, la maniglia danneggiata, nonché priva dei gruppi ottici anteriori e posteriori. Uno dei ladri è stato rintracciato in via Della Regione. I militari hanno trovato il ragazzo in possesso degli attrezzi utilizzati per il raid, nascosti all’interno del bauletto dello scooter.