Catania esplode, la polizia frena

CATANIA – Controlli extra della polizia di Catania nel fine settimana con particolare attenzione ai festeggiamenti per il campionato europeo di calcio. Occhi puntati sulla zona della movida, nelle piazze di maggiore affluenza e aggregazione di giovani, come le piazze Vincenzo Bellini, Federico di Svevia, Sciuti, Scammacca e Currò, nonché le vie Gemmellaro, Santa Filomena e Pulvirenti.

Identificate e controllate centinaia di persone, con scioglimento di numerosi assembramenti; indagati due posteggiatori abusivi.

Soprattutto ieri notte, in previsione dei festeggiamenti per la partita della Nazionale, sono stati predisposti servizi preventivi di deterrenza che hanno consentito che le manifestazioni di giubilo si svolgessero senza risvolti negativi. Gli agenti hanno vigilato in particolare le piazze Europa, Mancini Battaglia, Università e Tricolore.

Il titolare di un locale che aveva installato un maxischermo su cui erano proiettate le immagini della partita, orientandolo verso l’esterno del locale aveva così creato pericolosi gruppi di persone. Gli agenti le hanno allontanate. L’esercente è stato multato per abusiva occupazione di suolo pubblico.

(foto e video di Vassilis Ntousas)