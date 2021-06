L’aereo non parte: tensione a Fontanarossa

CATANIA – Una cinquantina di passeggeri diretti a Napoli sono bloccati all’aeroporto di Catania Fontanarossa in seguito a problemi tecnici della compagnia Volotea.

I passeggeri del volo V7 1834 Catania-Napoli delle 21.20 sono stati avvertiti telefonicamente dalla compagnia che sarà utilizzato un aereo più piccolo sul quale non ci sarà posto per loro. Il primo volo utile successivo per Napoli è alle 10 di domani. Stesso problema per alcuni passeggeri del volo per Verona.

Momenti di tensione in serata. “Ci hanno lasciati per ore senza informazioni – dice N.C. insegnante della provincia di Napoli – solo poco fa ci hanno comunicato che tra 45′ arriverà un autobus per portarci in albergo”.

Alcuni passeggeri hanno acquistato biglietti a tariffa fortemente maggiorata dell’unica compagnia che ha un volo per Napoli in serata. Intanto ai passeggeri di Volotea ai quali l’imbarco è stato confermato è stato annunciato che il volo per Napoli partirà alle 00.10.