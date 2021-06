Investe una donna e scappa: catanese identificato

CATANIA – I carabinieri hanno denunciato un 70enne di San Pietro Clarenza che percorrendo alla guida della propria auto la via Umberto ha investito in paese una donna mentre attraversava la strada. Noncurante delle lesioni provocate alla poveretta, invece di soccorrerla è fuggito via.

La vittima dell’incidente, dopo essere stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove i medici le hanno riscontrato una frattura al gomito sinistro, si è rivolta ai carabinieri che, grazie alle telecamere attive nella zona, hanno potuto identificare l’autore dell’incidente.