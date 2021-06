Aci Castello, la Statale 114 chiude per due giorni

ACI CASTELLO (CATANIA) – Due giorni di chiusura totale, domani e sabato, per indifferibili lavori da effettuare sulla Statale 114, tra Aci Castello ed Acireale. La Prefettura di Catania ha comunicato che sulla via Livorno (Ss 114), in corrispondenza dell’intersezione con la via Vittorio Emanuele Orlando, è stato istituito un senso unico alternato in vista della chiusura che avverrà a partire dalla mezzanotte.

Il Comune di Aci Castello ha individuato percorsi alternativi con apposita cartellonistica dislocata sul territorio e pattuglie della polizia municipale che già da questa mattina presidiano il tratto interessato. Per chi sarà diretto ad Acireale, il traffico sarà deviato sulle vie Vampolieri, Terme romane (Sp 83), Oliveri (Sp 199), Volano, Nazionale per Catania, delle Terme, Ss 114 per Riposto. La chiusura della strada è dovuta alla necessità di messa in opera di un ponte provvisorio per interventi relativi a lavori di regimentazione delle acque e stabilizzazione delle aree di Vampolieri interessate da fenomeni di instabilità idraulica e geomorfologica.

“Dopo numerosi rinvii – spiega Salvo Danubio, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Aci Castello – partono i lavori per mettere in sicurezza il torrente Barriera; va ricordato che sono opere del Genio civile, appaltate dal Comune di Aci Catena. Consigliamo percorsi alternativi, soprattutto per domani e sabato, quando la Ss 114 sarà totalmente chiusa al traffici in entrambe le direzioni”.

La consegna dei lavori è prevista ad ottobre, il nuovo ponte servirà da bypass (in doppio senso di marcia) per cercare di limitare i disagi nel tratto interessato.