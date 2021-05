“Non sono io la Denise scomparsa”

CATANZARO – “Non sono io la Denise siciliana”. Così la 19enne su cui si erano accentrate le attenzioni per una possibile somiglianza con Denise Pipitone, ha escluso di poter essere la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo a “Pomeriggio 5”, a “Chi l’ha visto?” e al TgR della calabria.

“Non sono io la bambina – ha detto la ragazza, che si chiama anche lei Denise -, mi spiace per la famiglia. Sarebbe stata una bella notizia se fossi stata io e mi avessero trovato dopo tanto tempo ma non sono io, non sono io e basta. Ho avuto una vita abbastanza travagliata ma per fatti miei non perché mi ricollega alla vita dell’altra ragazza scomparsa. Mio padre è morto, mia madre invece no ma con lei non parlo da tanto tempo. Sono nata in Romania, mi dispiace ma non sono io”.

A Pomeriggio 5 la ragazza ha detto di essere nata in Romania da genitori romeni e di essere in Italia dal 2009, e di essersi recata a Scalea per trovare un’amica ma di vivere a Cosenza, dicendosi anche disponibile al test del Dna se “serve per potere confermare ulteriormente che non sono la ragazza che cercano”.

La segnalazione era arrivata da una parrucchiera di Scalea, che ha inviato un messaggio vocale nel quale ha riferito di aver riscontrato delle somiglianza fisiche, ma soprattutto legate “alla genesi di questa ragazza”, con la figlia di Piera Maggio, che oggi avrebbe 20 anni, perché nata il 26 ottobre 2000.