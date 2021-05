Deve scontare 18 anni: arrestato il boss catanese

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò, in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura di Catania, hanno arrestato il 51enne pregiudicato Antonino Rapisarda, promotore e organizzatore del clan Morabito, attivo nel comune etneo come articolazione locale dei Laudani, noti come “mussi ì ficurinia”.

Rapisarda si trovava già agli arresti domiciliari per altra causa. Dovrà espiare la pena di 18 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commessi a Paternò dal 1994 al 2013.