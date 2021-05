A Francofonte, in provincia di Siracusa, a causa di un veicolo in fiamme è rimasta chiusa al traffico qualche ora la strada statale 194 “Ragusana” al km 35,300 in direzione dell’innesto per Pozzallo. Poi è stata riaperta a senso unico alternato.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.