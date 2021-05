Madre catanese fa arrestare il figlio

ACI CASTELLO (CATANIA) – Un 26enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri ad Aci Castello. A chiamare i militari è stata la madre di 49 anni, dopo che il giovane in preda ai fumi dell’alcol aveva danneggiato la sua casa.

La donna ha riferito ai militari che il figlio nei giorni precedenti aveva sfondato il cancello d’ingresso distruggendo poi la cucina e ha espresso ai militari il desiderio che il figlio abbandonasse subito l’abitazione, anche in virtù di un provvedimento di allontanamento e del divieto di avvicinamento già emesso a carico del giovane sulla scorta di due precedenti arresti per le medesime motivazioni.