Catania: 200 giovani in piazza Sciuti, i carabinieri li bacchettano

CATANIA – I carabinieri di Catania Piazza Verga e del Nucleo Radiomobile hanno eseguito dei controlli nei luoghi di maggiore aggregazione sociale riscontrando in piazza Sciuti, attorno alle 20.30, la presenza di oltre 200 giovani che a gruppi creavano assembramenti consumando sul posto delle bevande, precedentemente acquistate negli esercizi commerciali della zona.

L’operato dei militari, pertanto, è stato improntato a un’azione morale preventiva piuttosto che repressiva invitando gli esercenti, senza alcuna imposizione normativa, a sospendere la vendita dei loro prodotti per consentire il deflusso dei giovani che, da parte loro, hanno analogamente risposto in maniera fruttuosa defluendo dalla piazza. Al fine di evitare ulteriori assembramenti, poi, i militari hanno presidiato la zona per evitare il ripetersi del fenomeno.