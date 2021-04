L’allarme della Cgil: 250 catanesi senza stipendio

CATANIA – La società Energetica Ambiente, attualmente in amministrazione straordinaria, ha dichiarato di non potere versare ai propri dipendenti le competenze sospese al 17 marzo. Lo rendono noto Fp Cgil e Cgil di Catania sottolineando che questo “comporterà un danno incalcolabile ai 250 lavoratori che dovranno essere tutelati dalla società Dusty che in quanto vincitrice di bando pubblico comunale è titolare dei servizi di Igiene ambientale per il territorio cittadino”.

“Siamo decisamente preoccupati -affermano i sindacati – perché le competenze che Energetica dichiara di non poter saldare, sono decisive per la dignità dei lavoratori coinvolti. Abbiamo già chiesto un incontro all’azienda e alla Dusty, ma anche all’assessore comunale all’Ecologia, in nome delle “procedure di raffreddamento” previste per legge quando si fa riferimento ai servizi pubblici essenziali, come appunto la raccolta dei rifiuti”.