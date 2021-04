Sicilia: il tasso di positività sale al 6,7%

Sono 1.120 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 109 in meno rispetto a ieri. I test effettuati sono 16.541, in forte calo, quindi il tasso di positività sale dal 4,6 al 6,7%.

Scende il numero dei decessi giornalieri: sono 9. I guariti sono 331. Negli ospedali sono ricoverate tre persone in più (+7 in terapia intensiva).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 431 a Palermo, 162 a Messina, 142 a Siracusa, 112 a Catania, 66 ad Agrigento, 65 a Trapani, 64 a Ragusa, 49 a Caltanissetta, 29 a Enna.

In tutta Italia sono 15.746 i nuovi positivi. Ieri erano stati 17.567. Sono 331 le vittime in un giorno (ieri 344). I test sono 253.100 (ieri 320.892). Il tasso di positività è del 6,2%, in aumento di 1,2 punti rispetto a ieri.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.769.814, i morti 114.254. Gli attualmente positivi sono 533.005 (80 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.122.555, con un incremento rispetto a ieri di 15.486.

Sono 3.585 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono stati 175 (ieri 186). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.251 persone, 316 in meno rispetto a ieri.