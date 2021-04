Nuovi casi Covid: Catania supera i 200

Sono 1.229 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in calo rispetto ai 1.505 di ieri. I test effettuati sono 26.229, con il tasso di positività che rimane al 4,6%.

Secondo i dati della Regione i morti nelle ultime 24 ore sono 14, i guariti poco meno di 800. Negli ospedali è ricoverata una persona in meno, nel saldo tra ingressi e uscite (-4 in terapia intensiva).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 433 a Palermo, 205 a Catania, 159 a Siracusa, 114 a Messina, 114 ad Agrigento, 80 a Caltanissetta, 53 a Trapani, 51 a Ragusa, 20 a Enna.

In tutta Italia sono 17.567 i nuovi positivi. Ieri erano stati 18.938. Sono 344 le vittime in un giorno (ieri 718, anche se sul totale pesavano 258 morti inseriti dalla Sicilia e riferiti però ai mesi precedenti).

Sono 320.892 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 362.973). Il tasso di positività è del 5,4%, in aumento di 0.2 rispetto a ieri.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.754.077, i morti 113.923. Gli attualmente positivi sono 533.085 (3.276 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.107.069, con un incremento rispetto a ieri di 20.483.

Sono 3.558 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 45 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 186 (ieri 192). Nei reparti ordinari sono ricoverate 27.567 persone, 492 in meno rispetto a ieri.