In Sicilia 1.505 nuovi casi Covid, tasso al 4,6%. Spuntano altri 258 morti effetto del ricalcolo

Crescono i nuovi positivi al Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono 1.505 (ieri 1.287). I test effettuati sono però 32.182 (ieri 27.170), con la percentuale di positivi che resta dunque stabile rispetto a ieri: 4,6% contro 4,7% di ieri. La regione resta quinta per numero di contagi giornalieri.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.317, 30 in più rispetto alla giornata precedente, quelli nelle terapie intensive sono 168, 4 in più rispetto a ieri.

Inoltre, nel bollettino odierno compaiono numeri spropositati relativamente a guariti/dimessi (6.022) e ai decessi (258). La Regione Sicilia comunica che il numero di guariti deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti alle ultime due settimane e il numero di deceduti deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti a mesi precedenti.

Dunque, i falsi dati sull’emergenza Covid in Sicilia, che il 30 marzo scorso avevano portato alla decapitazione dei vertici della sanità regionale e alle dimissioni dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, sono stati “ricalcolati” dieci giorni dopo.

Così la Regione ha comunicato solo oggi alla cabina di regia del Ministero 258 “nuovi” morti, relativi in realtà agli ultimi mesi, che hanno fatto schizzare il dato nazionale giornaliero a 718 vittime. Tanto da rendere necessaria una precisazione da parte del direttore della Prevenzione del Ministero Gianni Rezza.

Sarebbero dunque circa 250 i decessi che non erano stati caricati nei mesi scorsi sulla piattaforma regionale e che hanno innescato la bufera giudiziaria dei giorni scorsi. Una procedura analoga di riallineamento dei dati è stata applicata oggi anche al numero di guariti nelle ultime settimane: 6.022.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 471 a Palermo, 238 a Catania, 181 ad Agrigento, 135 a Trapani, 128 a Messina, 110 a Siracusa, 110 a Caltanissetta, 84 a Ragusa, 48 a Enna.

In Italia sono 18.938 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.221. Sono invece 718 le vittime in un giorno (ieri 487), anche se il numero reale è di 460 perché la Sicilia ha caricato dati antecedenti pari a 258 decessi.

Sono 362.973 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri i test erano stati 362.162). Il tasso di positività è del 5,2%% (ieri era al 4,7%), quindi è salito dello 0,5%.

In terapia intensiva per Covid sono 3.603 i pazienti ricoverati, 60 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 192 (ieri 259). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.146 persone, 705 in meno rispetto a ieri.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.736.526, i morti 113.579. Gli attualmente positivi sono 536.361 (-7.969 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.086.586 (+26.175), in isolamento domiciliare ci sono 504.612 persone (-7.204).