Palermo zona rossa fino al 14 aprile

PALERMO – Il presidente della Regione siciliana ha dichiarato Palermo zona rossa a causa del coronavirus. L’ordinanza parte dalla mezzanotte di oggi e dura fino al 14 aprile compreso.

Anche alle scuole si applicheranno le disposizioni nazionali, quindi le attività scolastica e didattica saranno in presenza solo fino alla prima media compresa. Per tutte le altre attività scolastiche è prevista la dad.

Musumeci ha poi prorogato la zona rossa a Caltanissetta, Caltavuturo, Palma di Montechiaro e Scicli.

A Palermo la situazione è sempre più drammatica: i pronto soccorso Covid dell’ospedale Cervello, di Termini Imerese e di Partinico sono ormai pieni. L’indice di sovraffollamento al Cervello è al 155%.

Alto anche a Partinico dove nelle ultime ore sono state dirottare diverse ambulanze provenienti dal capoluogo. “La situazione nei pronto soccorso ha superato il limite”, spiegano i medici dagli ospedali”.

Preoccupazione pure a Messina, dove sono risultati positivi alcuni membri dell’equipaggio della nave Cartour Delta, bloccata in porto. “Confermiamo che la situazione è sotto controllo – dice l’azienda Caronte & Tourist -. Tutti i membri sono stati sottoposti a tampone rapido e successivamente a tampone molecolare, mentre i cinque positivi sono stati sbarcati e trasferiti in strutture protette a Messina. La nave è stata sottoposta a due radicali processi di sanificazione. Una volta giunto l’esito dei tamponi si deciderà se la nave stasera potrà rientrare regolarmente in linea”.