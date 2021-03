Vaccini, prenotazioni via email per conviventi dei “vulnerabili”

CATANIA – I conviventi di soggetti estremamente vulnerabili, che hanno diritto alla vaccinazione insieme al loro familiare, dovranno prima di ricevere il vaccino nei punti di vaccinazione dell’Asp di Catania, prenotarsi inviando una mail all’indirizzo vaccino.covid@aspct.it., riportando le loro generalità e il nome del familiare con relativo codice di esenzione. all’atto della somministrazione del vaccino dovranno esibitre la relativa autocertificazione. Ai conviventi sarà somministrato il vaccino AstraZeneca, essendo quelli Pfizer e Moderna esclusivamente indicati alle categorie dei soggetti “estremamente vulnerabili” e “ultra 80enni”.

Lo rende noto l’Asp di Catania dopo che l’Aifa ha reso nota la ripresa della campagna vaccinale con AstraZeneca.

Queste le patologie “estremamente vulnerabili” indicate dall’Asp di Catania secondo le disposizioni dell’assessorato regionale della Salute: pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive; pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza; pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico; pazienti oncologici e oncoematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; pazienti in lista d’attesa o trapiantati di organo solido; pazienti in attesa o sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche dopo i tre mesi e fino ad un anno; pazienti trapiantati di cellule staminali emopoietiche anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l’ospite cronica, in terapia immunosoppressiva.

MACRO-CLASSIFICAZIONE REGIONE SICILIANA DEI CODICI ESENZIONE CHE COMPRENDONO I PAZIENTI ESTREMAMENTE VULNERABILI INTESE COME PERSONE AFFETTE DA CONDIZIONI CHE PER DANNO D’ORGANO PRE-ESISTENTE, O CHE IN RAGIONE DI UNA COMPROMISSIONE DELLA RISORSA IMMUNITARIA A SARS-cOv-2 HANNO UN RISCHIO PARTICOLARMENTE ELEVATO DI SVILUPPARE FORME GRAVI O LETALI DI COVID-19

PATOLOGIA DESCRIZIONE CODICE CLASSE CLASSE CODICE

ESENZIONE ESENZIONE MALATTIE RESPIRATORIE Fibrosi polmonare idiopatica; altre patologie che necessitino di ossigenoterapia. 24 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA 519.21.00 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA 519.23.00 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA R MALATTIA RARA HG010 MALATTIE RARE – MALATTIE INTERSTIZIALI POLMONARI PRIMITIVE MALATTIE CARDIOCIRCOLATORIE Scompenso cardiaco in classe avanzata (IV NYHA); pazienti post shock cardiogeno. 21 INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. CLASSE III E IV) 428 INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. CLASSE III E IV) 0A02 AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (escluso: 453.0) 394 MALATTIE DELLA VALVOLA MITRALE 395 MALATTIE DELLA VALVOLA AORTICA 396 MALATTIE DELLE VALVOLE MITRALE E AORTICA 397 MALATTIE DI ALTRE STRUTTURE ENDOCARDICHE 414 ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA 416 MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA 417 ALTRE MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE 424 ALTRE MALATTIE DELL’ENDOCARDIO 426 DISTURBI DELLA CONDUZIONE 427 ARITMIE CARDIACHE 429.4 DISTURBI FUNZIONALI SUCCESSIVI A CHIRURGIA CARDIACA 745 ANOMALIE DEL BULBO CARDIACO E DEL SETTO CARDIACO 746 ALTRE MALFORMAZIONI DEL CUORE V42.2 VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA DA TRAPIANTO V43.3 VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA CON ALTRI MEZZI V43.4 VASO SANGUIGNO SOSTITUITO CON ALTRI MEZZI V45.0 DISPOSITIVO CARDIACO POSTCHIRURGICO IN SITU A02 MALATTIE CARDIACHE E DEL CIRCOLO POLMONARE 394 AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO – MALATTIE CARDIACHE E DEL CIRCOLO POLMONARE- MALATTIE DELLA VALVOLA MITRALE CONDIZIONI NEUROLOGICHE E DISABILITÀ (FISICA, SENSORIALE, INTELLETTIVA, PSICHICA) Sclerosi laterale amiotrofica; sclerosi multipla; paralisi cerebrali infantili; pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive e conviventi; miastenia gravis; patologie neurologiche disimmuni. 34 MIASTENIA GRAVE 358.0 MIASTENIA GRAVE 46 SCLEROSI MULTIPLA 340 SCLEROSI MULTIPLA 51 SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVE DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI 51 SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVE DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI R MALATTIA RARA F0100 MALATTIE RARE – SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA F0180 MALATTIE RARE – POLINEUROPATIA CRONICA INFIAMMATORIA DEMIELINEZZANTE F0181 MALATTIE RARE – NEUROPATIA MOTORIA MULTIFOCALE F0182 MALATTIE RARE – LEWIS SUMNER, SINDROME DI F0183 MALATTIE RARE – GUILLAIN-BARR, SINDROME DI (LIMITATAMENTE ALLE FORME CRONICHE, GRAVI ED INVALIDANTI) FG101 MALATTIE RARE – SINDROMI MIASTENICHE CONGENITE E DISIMMUNI DIABETE/ALTRE ENDOCRINOPATIE SEVERE QUALI MORBO DI ADDISON Soggetti over 18 con diabete giovanile, diabete di tipo 2 e necessitano di almeno 2 farmaci ipoglicemizzanti orali o che hanno sviluppato una vascolopatia periferica con indice di Fontaine maggiore o uguale a 3. 13 DIABETE MELLITO 250 DIABETE MELLITO 22 INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON) 255.4 INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE ( MORBO DI ADDISON ) FIBROSI CISTICA Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base. 18 FIBROSI CISTICA 277.0 FIBROSI CISTICA INSUFFICIENZA RENALE/PATOLOGIA RENALE Pazienti sottoposti a dialisi. 23 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 585 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 610 PATOLOGIE RENALI CRONICHE 581.1 SINDROME NEFROSICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE 581.2 582.1 GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI 582.2 GLOMERULONEFRITE ATTIVA 582.4 GLOMERULONEFRITE MESANGIOPROLIFERATIVA 587 GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI 590.0 RENE GRINZO GLOMERULONEFRITICO MALATTIE AUTOIMMUNI –

IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE Grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza e conviventi.

L’immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico può essere supposta dall’utilizzo di determinati farmaci. 3 ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA

AUTOIMMUNIZZAZIONE 283.0 ANEMIE EMOLITICHE AUTOIMMUNI 6 ARTRITE REUMATOIDE 714.0 ARTRITE REUMATOIDE 714.1 SINDROME DI FELTY 714.2 ALTRE ARTRITI REUMATOIDI CON INTERESSAMENTO VISCERALE O SISTEMICO 714.30.00 ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE, CRONICA O NON SPECIFICATA, POLIARTICOLARE 714.32.00 ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE PAUCIARTICOLARE 714.33.00 ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE MONOARTICOLARE 9 COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN 555 ENTERITE REGIONALE 556 COLITE ULCEROSA 20 INFEZIONE DA HIV 42 INFEZIONE DA HIV 577.1 PANCREATITE CRONICA V08 STATO INFETTIVO ASINTOMATICO DA VIRUS DA IMMUNODEFICENZA UMANA (HIV) 28 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 710.0 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 29 MALATTIA DI ALZHEIMER 331.0 MALATTIA DI ALZHEIMER 45 PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA) 696.0 PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE,

ERITRODERMICA) 696.1 ALTRE PSORIASI 47 SCLEROSI SISTEMICA PROGRESSIVA 710.1 SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) 54 SPONDILITE ANCHILOSANTE 720.0 SPONDILITE ANCHILOSANTE 615 CONNETTIVITI INDIFFERENZIATE 710.9 CONNETTIVITI INDIFFERENZIATE R MALATTIA RARA C0190 MALATTIE RARE – ANGIOEDEMA EREDITARIO C0191 MALATTIE RARE – ANGIOEDEMA ACQUISITO DA DEFICIT DI C1 INIBITORE C0200 MALATTIE RARE – CARENZA CONGENITA DI ALFA1 ANTITRIPSINA C0220 MALATTIE RARE – SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI (FORMA PRIMITIVA) C0290 MALATTIE RARE – SINDROME DI SCHNITZLER CG150 MALATTIE RARE – ISTOCITOSI CRONICHE CG160 MALATTIE RARE – IMMUNODEFICIENZE PRIMARIE CG161 MALATTIE RARE – SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE EREDITARIE/FAMILIARI MALATTIA EPATICA Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica. 8 CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE 571.2 CIRROSI EPATICA ALCOOLICA 571.5 CIRROSI EPATICA SENZA MENZIONE DI ALCOOL 571.6 CIRROSI BILIARE MALATTIE CEREBROVASCOLARI Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l’autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto. Persone che hanno subito uno

“stroke” nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o uguale a 3. 0B02 AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (escluso: 453.0) 433 OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI 434 OCCLUSIONE DELLE ARTERIE CEREBRALI 437 ALTRE E MAL DEFINITE VASCULOPATIE CEREBRALI B02 MALATTIE CEREBROVASCOLARI 433 AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO – MALATTIE CEREBROVASCOLARI – OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI PATOLOGIE ONCO-EMATOLOGICHE ED EMOGLOBINOPATIE Pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure e conviventi. Genitori di pazienti sotto i 16 anni di età. Pazienti affetti da talassemia e anemia a cellule falciformi. 48 SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE 48 SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO. R MALATTIA RARA DG010 MALATTIE RARE – AMEMIE EREDITARIE SINDROME DI DOWN Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili. 613 SINDROME DI DOWN 758.0 SINDROME DI DOWN TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO E DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (IN LISTA DI ATTESA E SOTTOPOSTI A

TRAPIANTO EMOPOIETICO DOPO 3 MESI DAL TRAPIANTO ED ENTRO 1 ANNO DALLA PROCEDURA) Trapianto di organo solido o emopoietico al di fuori delle tempistiche specificate, che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l’ospite cronica in terapia immunosoppressiva e conviventi. 50 SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO 50 SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO ( RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, CORNEA, MIDOLLO ) – 52 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO V42.0 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO

(RENE,CUORE,POLMONE,FEGATO,PANCREAS,MIDOLLO) V42.1 CUORE SOSTITUITO DA TRAPIANTO V42.6 POLMONE SOSTITUITO DA TRAPIANTO V42.7 FEGATO SOSTITUITO DA TRAPIANTO V42.8 ALTRO ORGANO O TESSUTO SPECIFICATO SOSTITUITO DA TRAPIANTO: PANCREAS V42.9 ORGANO O TESSUTO SPECIFICATO SOSTITUITO DA TRAPIANTO 607 DONATORI D’ORGANO 58 DONATORI D’ORGANO GRAVE OBESITA’ Pazienti con BMI maggiore di 35. non codificato