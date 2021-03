Sulla panchina un cadavere con una ferita alla testa

GELA (CALTANISSETTA) – Il cadavere di un uomo sulla sessantina è stato trovato a Gela dalla polizia. L’uomo, verosimilmente un senzatetto rumeno, era su una panchina a pochi passi dalla parrocchia San Domenico Savio, nel quartiere Villaggio Aldisio.

Il corpo presentava una ferita alla testa. Sono intervenuti il medico legale, gli agenti del commissariato di Gela e la polizia scientifica per i rilievi. Indagini sono in corso per risalire alle cause del decesso.