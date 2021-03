Covid, in Sicilia tasso di positività al 3%

Sono 789 i nuovi positivi al coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, 7 più di ieri. I test effettuati sono 26.163, con un tasso di contagio che sale dal 2,9% al 3%.

Quattordici i morti, 279 i guariti. Negli ospedali tre ricoveri in meno, ma +1 in terapia intensiva. La regione resta undicesima per i dati sui contagi nazionali.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: Palermo 225, Catania 202, Agrigento 75, Messina 63, Trapani 58, Siracusa 50, Caltanissetta 45, Ragusa 43, Enna 28.

In Sicilia nella settimana che va dal 10 al 16 marzo, secondo l’analisi della Fondazione Gimbe di Bologna, risulta in peggioramento l’indicatore relativo ai “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” (303) e si registra un aumento dei nuovi casi (variazione percentuale pari al 3,9%) rispetto alla settimana precedente.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 19% (soglia di saturazione al 40%, media Paese 40%) e terapia intensiva al 14% (soglia di saturazione al 30%, media Paese 36%) occupati da pazienti Covid-19.

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 3,31% (media Italia 3,6%) e la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,3% (media Italia 10,6%).

In Italia sono 24.935 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 23.059. Sono invece 423 le vittime in un giorno (ieri erano state 431). Effettuati 353.737 tamponi molecolari e antigenici, ieri erano stati 369.084. Il tasso di positività è del 7%, in aumento di 0,8 punti rispetto a ieri quando era stato del 6,2%.

Sono 3.333 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, 16 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 249 (ieri erano stati 324). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.694 persone, con un incremento di 177 unità nelle ultime 24 ore.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.306.711, i morti 103.855. Ci sono in Italia 547.510 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 8.502. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.655.346 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 15.976. In isolamento domiciliare ci sono invece 517.483 persone, 8.309 più di ieri.