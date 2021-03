Altri quattro comuni siciliani in zona rossa

PALERMO – Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha istituito quattro nuove zone rosse nell’Isola: sono i comuni di Caltanissetta, Palma di Montechiaro (Ag), Scicli (Rg) e Caltavuturo (Pa).

L’ordinanza entrerà in vigore domani e sarà valida per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive Asp, dice la Regione.

Venerdì scorso erano diventate zona rossa, per 15 giorni, i comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano; Raffadali in provincia di Agrigento. Ed era stata disposta la chiusura delle scuole in 24 comuni fino al 20 marzo.

A Biancavilla (Ct) Musumeci ha disposto la chiusura delle istituzioni scolastiche dal 17 al 20 marzo.