Aperto anche l’hub vaccinale di Ragusa

RAGUSA – Entra in funzione oggi il centro vaccinale realizzato all’interno dell’ex ospedale civile di Ragusa. La struttura, che avrà funzione di hub provinciale, affiancherà gli altri punti di vaccinazione del territorio, Palermo, Catania, Siracusa, Messina e Caltanissetta (a cui domani si aggiunge anche Agrigento).

Oltre un centinaio di operatori sanitari tra medici e infermieri, 24 postazioni. “Stiamo lavorando – dice il governatore Nello Musumeci – affinché i vaccini possano arrivare nella giusta quantità e finalmente avviare senza più soste e tentennamenti la campagna di vaccinazione per immunizzare milioni di siciliani. E’ questo l’impegno, senza tregua, del governo regionale: siamo convinti di dovere guardare al futuro con prospettiva e soltanto col vaccino possiamo immaginare la stagione della speranza”.

Il centro vaccinale di Ragusa – che ricade in un’area risanata e recentemente valorizzata dal verde – è stato ricavato all’interno della struttura ospedaliera dismessa da anni, nell’ala est dell’edificio, grazie ai lavori di ristrutturazione realizzati in tempi brevi dal Dipartimento regionale della protezione civile. Ogni box ha a disposizione due poltrone; alcuni, più grandi, hanno anche tre postazioni a sedere.

L’area, che occupa una superficie complessiva di circa 800 metri quadri, include inoltre una zona di accoglienza e registrazione, la sala di attesa e osservazione post vaccino, sei servizi igienici di cui due per le persone diversamente abili e lo spogliatoio per il personale medico. A disposizione degli utenti anche due psicologi per il supporto psicologico e una ventina di volontari formati dell’associazione Avo (Associazione di volontari ospedalieri) che assisteranno gli utenti. L’area circostante è munita di ampi parcheggi.