Al Castello Ursino uno spazio per l’allattamento dei bimbi

CATANIA – Uno spazio per le mamme e i loro piccoli, un’area dedicata a momenti di relax per l’allattamento o il cambio del pannolino dei neonati, attrezzato anche con un fasciatoio per vivere al meglio la visita nel monumento di Catania.

Il museo civico Castello Ursino può ora contare su un “Baby pit stop”, sorto grazie a un’idea di Unicef Catania e Soroptimst international che lo hanno realizzato assieme all’amministrazione comunale. Tra le collezioni civiche è stata appena approntata una saletta che gode di un’assoluta privacy per il benessere delle mamme in visita nel museo e dei bambini più piccoli al seguito.

Il responsabile regionale Unicef Vincenzo Lorefice ha sottolineato che “promuovere l’allattamento al seno significa investire sulla salute attuale e futura dei propri cittadini, auspicando che in tutta la Sicilia possano essere realizzati altri Baby pit stop avvalendosi anche della collaborazione del Soroptimist, come accaduto con il Comune di Catania”.