Coronavirus: in Sicilia aumenta tutto

Sono 953 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 63 in più rispetto a ieri. I test effettuati sono 25.247, con il tasso di positività che sale al 3,7%.

Aumenta anche il numero delle vittime giornaliere, 25, mentre i guariti sono 340. Negli ospedali sono ricoverate 33 persone in più, nel saldo tra ingressi e uscite (+2 in rianimazione).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 395 a Palermo, 121 a Messina, 119 a Catania, 100 ad Agrigento, 86 a Ragusa, 51 a Siracusa, 45 a Caltanissetta, 25 a Trapani, 11 a Enna.

In tutta Italia sono 19.611 i nuovi positivi, per un totale di 3.532.057. Ieri i casi erano stati 23.839. Sono 297 le vittime in un giorno (380 ieri), per un totale dall’inizio della pandemia di 107.933.

Sono 272.630 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 357.154). Il tasso di positività sale al 7,2%, in crescita rispetto a ieri quando era al 6,6%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.679 (44 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite), mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 217 (ieri erano stati 264). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.701 persone, in aumento di 80 unità rispetto a ieri.

In Italia ci sono 573.235 attualmente positivi, 1.357 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.850.889 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 17.950 unità.