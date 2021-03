“Erba” nascosta nel beauty case

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 58enne Salvatore Longo per detenzione e spaccio di droga. I militari, insospettiti da telecamere puntate in strada notate all’esterno della sua abitazione in via Don Orione, hanno colto il momento opportuno per fare irruzione in casa, ponendo attenzione a non farsi riprendere dalle telecamere poste a protezione.

Così, i militari dalla perquisizione, lo hanno trovato in possesso di 24 dosi di marijuana, circa 40 grammi, nascoste dentro un beauty case, un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi. In più era in funzione il sistema di videosorveglianza.

Longo è stato posto agli arresti domiciliari, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.