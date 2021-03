BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Adrano hanno arrestato Giuseppe D’Amico, 31 anni, originario di Biancavilla, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Palermo. L’uomo, già condannato per truffa, reato commesso a Partinico il 27 luglio 2016, dovrà scontare un mese di reclusione. Dopo le formalità di rito, D’Amico è stato posto in regime di detenzione domiciliare.