Carlentini, vaccino anti Covid a 101 anni

di Nuccio Sciacca – Medico e infermieri a domicilio per la somministrazione della prima dose

Ultracentenari che si vaccinano per prevenire il Covid-19 non fanno quasi più notizia ma il caso del signor Cirino La Ferla, 101 anni, di Carlentini merita di essere comunicato per la promozione che lo stesso ha voluto effettuare con la somministrazione della prima dose.

Non aveva già avuto esitazioni per la prenotazione del vaccino ma quando l’equipe è arrivata si è complimentato con l’Azienda “perché porta a casa un servizio importante e fondamentale per la popolazione”.

Gli operatori appartengono al Distretto sanitario di Lentini: il medico Filadelfo Corsino, gli infermieri Giuseppe Vasta e Alfredo Londra e l’assistente sociale Francesca Tagliaverga che hanno somministrato il vaccino a lui e a sua moglie.

“Il signor La Ferla è il più anziano del circondario della zona nord del Siracusano che si è prenotato sino a questo momento per la vaccinazione domiciliare – aggiunge il direttore del Distretto sanitario di Lentini Salvatore Nigroli – ed è un esempio per tutti noi sul valore che gli anziani attribuiscono al vaccino per uscire da questa emergenza mondiale”.