Scooter contro un palo, muore a 16 anni

SAN CATALDO (CALTANISSETTA) – Incidente mortale ieri sera intorno alle 20 a San Cataldo, in via Beppe Montana. Un ragazzo di 16 anni, Francesco Giambra, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del suo scooter finendo contro un palo.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118. Il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale. Inutili i tentativi del personale medico che ha cercato di rianimarlo.

Altro incidente mortale sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo tra Montelepre e Terrasini in direzione del capoluogo: a perdere la vita è stato sempre ieri un operaio di Trapani di 49 anni, Pietro Serpentania, nello scontro tra due furgoni.

Fra le persone che viaggiavano sui due mezzi ci sono anche tre feriti e uno è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale di Villa Sofia a Palermo.