Catania lotta pure contro l’aleurodide

In città un insetto particolarmente dannoso per gli alberi di agrumi, che dovranno essere eliminati

CATANIA – L’assessorato all’Ambiente di Catania ha avviato interventi su alcune piante di arancio amaro in corso delle Province e in via Marchese di Casalotto per contrastare un principio di infestazione da “aleurodide spinoso degli agrumi” (aleurocanthus spiniferus), insetto particolarmente dannoso per la vegetazione.

E’ stata dunque raccolta la segnalazione dell’Osservatorio delle malattie delle piante (Omp) di Acireale sulla nuova introduzione anche in ambiente urbano dell’insetto fitofago, nocivo agli agrumi come alle colture agrarie e ornamentali.

Le operazioni di rimozione della vegetazione infestata comporteranno l’asportazione completa della chioma o l’eliminazione dell’albero segnalato.