Sicilia: il Covid allenta ancora la presa

Ancora una piccola discesa. Sono 411 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 63 in meno rispetto a ieri. In calo anche il numero dei test, poco meno di ventimila, con una percentuale di contagiati che rimane appena superiore al 2%.

Per il secondo giorno consecutivo i decessi sono 18. E 18 in meno sono le persone ricoverate negli ospedali (il totale scende sotto quota mille, per la precisione 989), -2 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.119.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 143 a Palermo, 72 a Catania, 56 a Messina, 48 a Caltanissetta, 33 a Siracusa, 24 a Trapani, 20 a Ragusa, 14 ad Agrigento, 1 a Enna.

In tutta Italia sono 13.452 i nuovi positivi. Ieri i positivi erano stati 14.931. Le vittime sono 232, ieri erano state 251. I casi totali da inizio epidemia in Italia sono ora 2.809.246, i morti 95.718.

Sono 250.986 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 306.078). Il tasso di positività è del 5,4%, ieri era stato del 4,8% (quindi c’è un aumento dello 0,6% in 24 ore).

Le persone ricoverate in terapia intensive sono 2.094, con un aumento di 31 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 125. Nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.804 persone, in aumento di 79 unità rispetto a ieri.