Sicilia: il Covid frena ancora

Ventidue morti e 440 nuovi casi, il tasso di positività scende all’1,8% Il dettaglio per provincia

Sono 440 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in calo di 40 rispetto a ieri. I test effettuati sono 23.206, con una percentuale di contagio che scala dall’1,9 all’1,8%.

I morti sono 22, i dimessi/guariti circa 1.800. Negli ospedali sono ricoverate 41 persone in meno (ma +5 in terapia intensiva).

Questo il dettaglio dei nuovi positivi per provincia: 179 a Palermo, 79 a Catania, 54 a Messina, 35 a Siracusa, 35 a Caltanissetta, 17 ad Agrigento, 16 a Ragusa, 15 a Trapani, 10 a Enna.

EPIDEMIA IN CALO ANCHE TRA GLI STUDENTI. Nell’Isola numeri confortanti anche sul fronte degli studenti. Dai dati, aggiornati al 15 febbraio, relativi alle 789 scuole (95%), emerge che su un totale di 665.467 alunni soltanto 1.527 (0,23%) risulta positivo al Covid.

In particolare gli alunni positivi sono così distribuiti: nella scuola dell’infanzia su 97.152 alunni solo 105 (0,11%), nella primaria su 204.150 sono 502 (0,25%), nella scuola secondaria di I grado su 140.847 sono 421 (0,30%) e nella scuola secondaria II grado su 223.318 499 (0,22%).

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre scorso a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al Covid si conferma in diminuzione. Il valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,23% del 15 febbraio 2021.

IN ITALIA AUMENTANO CONTAGI E VITTIME. In tutta Italia sono 15.479 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Ieri i positivi in più erano stati 13.762. Le vittime sono invece 353, ieri erano state 347. E’ stata dunque superata anche la soglia dei 95 mila morti (95.235).

Sono 297.128 i test (molecolari e antigenici) effettuati (ieri i test erano stati 288.458). Il tasso di positività è del 5,2%, ieri era stato del 4,8% (quindi con un aumento dello 0,4% in 24 ore).

Le persone ricoverate in terapia intensive sono 2.059, con un incremento di 14 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 151. Nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.831 persone, in calo di 132 unità rispetto a ieri.

I casi totali da inizio epidemia in Italia sono ora 2.780.882. Gli attualmente positivi sono 382.448 (-2.053), i dimessi e guariti sono 2.303.199 (+17.170), in isolamento domiciliare ci sono 362.558 persone (-1.935).