Catania: il ladro di moto è velocissimo, ma non sfugge alla caccia dei Falchi

Ruba un mezzo di grossa cilindrata lasciato incustodito in centro storico per pochi minuti: preso dopo inseguimento

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato per furto il 22enne V. G., pluripregiudicato. I Falchi sono stati allertati del furto di una motocicletta di grossa cilindrata nel centro storico.

Un cittadino catanese che aveva parcheggiato il proprio mezzo in strada dopo soli cinque minuti di assenza non lo aveva più ritrovato. Gli equipaggi della squadra mobile si sono posizionati quindi sulle vie di fuga e pochi secondi dopo hanno intercettato il mezzo rubato con a bordo il V. G., preceduto da un complice in scooter che fungeva da apripista per la fuga.

E’ nato un inseguimento alla fine del quale è stato bloccato il conducente della motocicletta rubata (tra l’altro danneggiata nel dispositivo di accensione durante il furto), mentre il complice è riuscito a dileguarsi.