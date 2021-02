Priolo, convenzione prevenzione oncologica compie 9 anni

PRIOLO (SIRACUSA) – Nella sala riunioni della Direzione generale dell’Asp di Siracusa è stata sottoscritta, per il nono anno consecutivo, la Convenzione per la prevenzione oncologica a favore dei cittadini di Priolo Gargallo.

L’accordo è stato firmato dal direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, dal vice direttore generale Risorse umane e Relazioni esterne di Isab srl Claudio Geraci e dal sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni. I tre partner contribuiranno con i seguenti ruoli: seguente: l’Asp metterà a disposizione i propri specialisti, il Comune di Priolo fornirà i locali dove potere effettuare gli screening oncologici e parteciperà al finanziamento del progetto, che anche quest’anno è stato garantito da Isab.

L’accordo, ormai consolidato, vede fianco a fianco, ancora una volta, le Istituzioni pubbliche, ASP, Comune di Priolo Gargallo ed Isab., Società del Gruppo Lukoil, che attraverso il sostegno di Iniziative di Responsabilità Sociale promuove lo sviluppo sostenibile dei propri insediamenti industriali nel territorio. Sarà quindi possibile, anche per quest’anno, per i cittadini di Priolo Gargallo effettuare gratuitamente, negli ambulatori ubicati nel Centro diurno anziani di via Mostringiano, esami ginecologici, ecografie dell’addome ed esami dermatologici quale strumento di prevenzione sanitaria. Tale protocollo ha consentito di usufruire gratuitamente di circa 10mila esami diagnostici fornendo un utile strumento di assistenza e di prevenzione sanitaria.